الصحة: متابعة مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مؤتمر صحفي، بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك اليوم السبت، بديوان عام محافظة بورسعيد.

جاء المؤتمر للوقوف على مستجدات الوضع الحالي بمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المنظومة في المحافظة شهر يوليو عام 2019، ومتابعة مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بالمنظومة.

وأوضح الوزير أن الجولة التفقدية التي قام بها في محافظة بورسعيد اليوم، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، على أرض الواقع، في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والاطمئنان على حصول المواطنين على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، مؤكدًا استمرار الزيارات الميدانية لباقي محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل "الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء".

توجه الوزير بالشكر لهيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث ( الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية)، كما توجه بالشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لجهودهم المبذولة للنهوض بمنظومة الخدمات الطبية داخل المحافظة، مؤكدًا أن ما تشهده محافظة بورسعيد من خدمات طبية على أعلى مستوى يعد انجازًا للمنظومة الصحية.

وأكد الوزير استمرار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على أي عقبات أو تحديات قد تواجه المرضى في الحصول على الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الخدمة، مضيفًا أنه حرص على الاستماع إلى المواطنين المترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات للتعرف على نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة، مؤكدا إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة مثل (قلب مفتوح وزراعة قرنية وغيرها) دون تكليف المواطن مبالغ باهظة.