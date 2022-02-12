التعليم تطلق ورش عمل إنتاج الجدارات لمناهج المدارس الدولية

جدة - نرمين السيد - وينظم الورش مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لكل من: مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بـ محافظة الجيزة المتخصصة فى تطوير البرمجيات، ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا المتخصصة فى تسويق الخدمات المالية بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى.

وذكرت الوزارة فى بيانها، أن النموذج التعليمى الخاص بتلك المدارس المطور من قبل مشروع قوى عاملة مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ يتركز على إعداد الطلاب المهرة والمؤهلين القادرين على تلبية بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار وتسليح الطلاب بمناهج معدة جيدًا وتقنية حديثة، وهو أمر حيوى لعملية التعليم والتطوير، وينفرد نموذج تلك المدارس فى تطوير منهج متخصص وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات، ويتم إعداد الطلاب المميزين ليكونوا قادرين على العمل بكفاءة فى التخصص المتفق مع احتياجات الشريك من القطاع الخاص.

كما سيعمل نموذج تلك المدارس على ضمان حصول الخريجين على الجدارات الرقمية والعملية والتكنولوجية من خلال وجود بيئة تعليمية تجعل التعلم الرقمى والتكنولوجى والتجريبى القائم على العمل فى المقدمة.

يأتى إطلاق ورش العمل لإنتاج الجدارات الخاصة بتخصصات تطوير البرمجيات وتسويق الخدمات المالية بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقطاع الخاص المتمثل فى شركة السويدى اليكتروميتر وشركة مصر للتأمين على التوازى، وبحضور كوكبة من الفاعلين فى القطاع الخاص فى المجالين.

ففى مجال تطوير البرمجيات، كان هناك حضور من شركات سيسكو وفاليو وسوفكو ومجموعة الخليفة للبرمجيات وغيرها من الشركات، وفى مجال تسويق الخدمات المالية، شهد حضور من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مثل "شركة برايم القابضة، ومباشر لتداول الأوراق المالية، وأيضًا البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة" وآخرون، ومن المتوقع أن تسفر هذه الورش عن إنتاج الجدارات المحققة للمهام الخاصة بالفنيين فى المجالين.

كما شهد الدكتور مجاهد، الورشة الخاصة بتطوير أدلة التقييم للجدارات الخاصة بمنهج مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة القوالب والاسطمبات، حيث شدد على أهمية إشراك رجال الصناعة فى عملية التقييم لأن الخريجين هم المخرج الأساسى للشركات فى تلك الصناعة وبانتهاء تلك الورشة يصبح هناك مواد التقييم المحققة للجدارات فى صناعة القوالب والاسطمبات ومصفوفة خطة التدريس الخاصة بها وعدد ساعات الدراسة ومصفوفة أخرى خاصة بالتجهيزات اللازمة لمواد التقييم.

وفى النهاية، تفقد مجاهد التدريبات الخاصة ببناء قدرات مسؤولى التوظيف ومعلومات سوق العمل بالمدارس التى يعمل بها مشروع قوى عاملة مصر فى 11 محافظة، وحضر أيضًا بعض الأنشطة التفاعلية خلال التدريب لنموذج محاكاة مقابلة هؤلاء المسؤولين لأصحاب العمل وكيفية بناء الثقة معهم.

ويعد هذا التدريب جزءا من سلسة تدريبات يقوم بها مشروع قوى عاملة مصر لبناء قدرات أعضاء وحدات تيسير الإنتقال لسوق العمل والتى تقوم بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهنى وريادة الأعمال والابتكار والتوظيف.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قام الشهر الماضى بتوقيع ست مذكرات تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وست شركاء من القطاع الخاص لإنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية وهى: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط، وذلك ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)، مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان).