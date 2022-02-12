بحضور وزير التموين.. بدء تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية «صور»

جدة - نرمين السيد - بحضور وزير التموين.. إطلاق بدء تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور السيد الأستاذ أحمد الوكيل، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية.





أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور السيد الأستاذ أحمد الوكيل، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية".

يذكر أن سوق العامرية يعد هو الأول فى العالم الذى يعمل بالطاقة الشمسية، ويأتى ذلك فى إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ القادمة "COP 27".

وعقب الافتتاح قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد اللواء محافظ الاسكندرية، وأحمد الوكيل والدكتور علاء عز والدكتورة شيرين طه، ممثل وزارة التعاون الدولى، بجولة تفقدية لسوق الجملة بالعامرية، وكذلك غرفة التحكم بالسوق.

وأكد المصيلحى أن الجولة التفقدية بالسوق جاءت أيضا بهدف متابعة الأسعار، وتوافر الخضروات والفاكهة، فى إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.