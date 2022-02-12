رئيس الشورى البحرينى يشيد بجهود مصر للحفاظ على وحدة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس الشورى البحرينى على بن صالح الصالح، بالجهود التى تبذلها مصر فى الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، ودعم جهود تحقيق السلام الشامل فى المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، منوّها بما تشهده مصر من تطور كبير ومشهود فى ظل قيادتها الحكيمة.





وأكد الصالح - خلال استقباله اليوم السبت رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى على جبالى والوفد النيابى المرافق له، وفقا لوكالة أنباء البحرين - أن البحرين ومصر تسجلان تاريخًا ناصعًا فى التلاحم، والعلاقات السياسية، والمواقف المشتركة، والمساندة الثنائية فى كافة القضايا والموضوعات، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تعتبر نموذجية وتكتسب أهمية خاصة على المستويات كافة خاصة مع ما يشهدها البلدان الشقيقان من تعاونٍ ثابت، وتنسيق مشترك فى جميع المجالات التنموية.

وأوضح أن العلاقات الدبلوماسية الممتدة لعقود طويلة بين البلدين تزخر بالعديد من النجاحات الثنائية، وأن الزيارات المتبادلة بين قيادتى وشعبى البلدين ترسّخ ما يجمعهما من أواصر المحبة، مشيرا إلى استمرار توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة فى المجالات الحيوية والمهمة، وتعميق التعاون البنّاء والمثمر، خاصة فى المجالات التعليمية والثقافية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية، وغيرها من المجالات الواعدة.

ونوه رئيس مجلس الشورى البحرينى بالمستوى المتقدم فى العلاقات البرلمانية بين البحرين ومصر، والتعاون الوثيق بين مجلسى الشورى والنواب بالبحرين ومجلسى الشيوخ والنواب بمصر، مؤكدًا الحرص على فتح مساراتٍ أرحب من التعاون وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

من جانبه، أعرب المستشار جبالى عن فخره بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم وتطور مشهود فى المجالات كافة، مؤكدًا أن هناك العديد من المحطات المهمة والراسخة فى العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتتجسد فيها صور الأخوة، وتؤكد مضى البلدين لتحقيق الطموحات والتطلعات المشتركة، مشيدا بمسيرة النهضة والتنمية التى تشهدها البحرين، وما تحققه من نماء مستدام يعكس العمل على ترسيخ مكانتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا.