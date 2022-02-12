/679079/لجنة-إعداد-قانون-الإيجار-القديم-نطمئن-الجميع-لن-يكون-هناك-أى-طرد-للمستأجرينوالملاك-سيكون-لهم-مستحقات-أيضا

كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون الإيجار القديم، عن ملامح أول إجتماع للجنة للبدء فى وضع تصور مشروع القانون المنتظر من قطاع كبير من الشعب المصرى خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أن الجميع لمس الإرادة من كافة الأطراف فى أن نكون أمام قانون يوازن بين استقرار وسكينة المستشأجرين وحقوق الملاك المستحقة.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، مؤكدًا على أن اللجنة عقدت أولى إجتماعاتمها بمقر وزارة العدل ـ بمشاركة ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورؤساء لجان الإدارة المحلية والإسكان والشئون التشريعية بمجلس النواب، وأيضا لجان الشئون التشريعية والإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ،بجانب مستشار رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإيجار القديم، إلى أن الاجتماع شهد رسائل طمأنة وحالة من الإثراء للأفكار الأفكار الفنية والتدبر السياسى مع مراجعات قانونية لكل القوانين والأحكام الدستورية ذات الصلة وهو ما يؤكد الإرادة الحقيقة القائمة لدى كافة الأطراف فى أن نكون أمام قانون يوازن بين استقرار وسكينة المستأجرين وأيضا حقوق الملاك المستحقه .

لجنة إعداد قانون الإيجار القديم: نطمئن الجميع ..لن يكون هناك أى طرد للمُستأجرين..والمُلاك سيكون لهم مستحقات أيضا

وأكدعضو لجنة إعداد مشروع قانون الإيجار القديم، أن المستأجرين فى الوحدات السكنية عليهم أن يدركوا بأن ما تردد عن الإخلاء والطرد أمر غير وارد على الإطلاق كما أن الملاك أيضا لابد أن يدركوا بأنهم سيكون لهم مكتسبات بشكل جيد جدا، لافتا إلى أن الاجتماع انتهى إلى الرفع لمدة إسبوعين لترجمة الأفكار والمقترحات إلى صيغ قانونية تحقق المطلوب وما يصب فى صالح المواطن من مستأجرين وملاك.