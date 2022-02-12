/679078/هادي-الباجوري-بتبسط-أما-الناس-تقولي-يا-جوز-الممثلة

كشف المخرج هادي الباجوري عن الصعوبات التي واجهها مع زوجته الفنانة الشابة ياسمين رئيس، كونه مخرج وهي ممثلة خاصة في ظل الفترة الأخيرة التي شهدتها الساحة الفنية من هجوم على ممثلات كبار ونسب أعمالهم الناجحة لازوجهن المخرجين.

دوت الخليجيرصد صعوبات هادي الباجوري بعد زواجه من ياسمين رئيس كونه مخرج وزوج للممثله

وقال هادي الباجوري خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: «احنا عدينا بموقف صعب في الأول في أول دور عملته ياسمين رئيس معايا لكنها أثبتت نفسها بجدارة، هي شاطرة مش مستنية أن حد يقول عنها إنها مرات المخرج».

وتابع في حديثه قائلا: «الناس دلوقتي بتقولي يا جوز الممثلة ودي حاجة بتبسطني جدا، نجاح ياسمين رئيس من نجاحي وبتبسط بأي حاجة بتعملها».

ليست المرة الأولى

وسبق وتحدث الباجوري خلال حواره ببرنامج "عرب وود"، عن لقب "زوج ياسمين رئيس" الذي يستخدمه البعض في التعامل معه أو الحديث عنه، مؤكدًا أن هذا الأمر يحدث كثيرا، قائلا: "معظم الفانز بتوع ياسمين عارفين إن أنا جوزها بس ميعرفوش اسمي.. تلاقي معجبة تقول لصاحبتها مش ده جوز ياسمين !! ينسوا خالص أعمالي وإني مخرج.. وده مش مشكلة خالص بالنسبة لي أنا فخور بها".

أعمال ياسمين رئيس مع هادي الباجوري

الجدير بالذكر أنه تخوض ياسمين رئيس أولى بطولتها المسرحية بمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، والعمل من بطولتها إلى جانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتجسد ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد «ريّا وسكينة» شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تشهدها من قبل.

وسبق وأن شاركت في فيلم «قمر 14» وهو من إخراج زوجها هادي الباجوري، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.