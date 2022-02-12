/679075/هادي-الباجوري-معنديش-مشكلة-مراتي-تتباس-في-أعمالها-أحسن-ما-تقول-عليا-منافق

تحدث المخرج هادي الباجوري عن رأيه في المشاهد الساخنة والأعمال التي تحتوي على قبلات وأحضان، مشيرا إلى أنه ضد إلغاء المشاعر من السينما، وأنه من الممكن أن يقبل بتلك الأدوار حتى على زوجته.

دوت الخليج يرصد تصريحات هادي الباجوري بشأن مشاهد القبلات والأحضان في السينما

وقال هادي الباجوري خلال ضيافته على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: «البوسة مفيهاش حاجة غلط زيها زي الحضن فيها مشاعر كبيرة وفي فرق بين بوسة الحب وبوسة القذارة».

هادي الباجوري: معنديش مشكلة مراتي تتباس أو تتحضن

وتابع: «معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق».

الجدير بالذكر، أن هادي الباجوري، مخرج سينمائي، ولد في عائلة فنية منذ الطفوله، فوالده المنتج التليفزيوني والصحفي جميل الباجوري، وخالته هي الممثلة القديرة الراحلة زيزي البدراوي، وشقيقه هو المخرج و كاتب السيناريو الراحل سامح الباجوري.

زواج هادي الباجوري من ياسمين رئيس

تزوج هادي الباجوري من الممثلة ياسمين رئيس والتي قابلها أثناء إخراجه مسلسل عرض خاص التي كانت ياسمين إحدى بطلاته و من أهم أعماله فيلم هيبتا،الضيف،قمر 14، واحد صحيح، جارة القمر، وردة ومسرحية كوكو شانيل، والتي بطلتها الفنانه المبدعه شريهان و هي تعرض علي منصات شاهد حاليا.

بداية هادي البجوري الإخراجية

بدأ رحلته الفنية كمنتج منفذ، حيث أنشأ مع هاني أسامه شركة ذا بروديوسرز للإنتاج السينمائي بهدف تأسيس شركة إنتاج رائده عام 2001، ثم اتجه للأخراج في آواخر التسعينات، وأخرج المئات من الأعلانات والعديد من الأغاني المصوره لأشهر مطربيين العرب وبلغت عدد الأغنيات التي قام بتصويرها 30 أغنية أما الإعلانات التي أخرجها قد تجاوزت ال 300 إعلانا كان من ضمنها إعلان شركة إتصلات، إعلان فوكس وأيضا أخرج إعلانات لشركات متعددة الجنسيات.

كانت أهم أعماله فيلم الرعب وردة، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بأسلوب مقاطع فيديو تم العثور عليها وهو إسلوب معروف بالخارج خاصة في أفلام الرعب و الأفلام المستقلة ويعتمد على ان تكون القصة أو جزء اساسي منها قائمة على مقاطع الفيديو الغامضة لأفراد عاشوا ظاهرة خارقة وسجلوا الأحداث التي حدثت لهم،و حاليا يعرض فيلم قمر14 في دور السينما الذي كان من إخراجه يضم الفيلم كثير من الفانين و تدور قصة الفيلم حول قصص حب مختلفة بنهايات مختلفة.