/679070/هادي-الباجوري-يرد-على-منتقدي-ظهور-هند-صبري-ببدلة-رقص-كانت-مقفولة

حل المخرج هادي الباجوري، ضيف على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، والذي خرج به ليدافع عن مشهد هند صبري في مسلسل «رحلة البحث عن علا»، والتي ظهرت به ببدلة رقص مما أدى إلى صدمة الجمهور.

دوت الخليج يرصد تصريحات هادي الباجوري عن هجوم الجمهور علي مشهد رقص هند صبري

وقال هادي الباجوري خلال البرنامج: «المشهد بيحصل في الحقيقة، والشخصية كانت نفسها ترقص فصحبتها جبتلها بدلة رقص وماعتقدش فيها أي إساءة،

الناس بقت بتركز في حاجات جديدة بس هتروح مع الوقت».

هادي الباجوري: اللي مش عجبه اعمال ميتفرجش

وتابع هادي الباجوري حديثه: «اي المشكلة في بدلة الرقص ما الناس كلها على البحر لابسة مايوهات، والبدلة كانت معظمها مقفولة واللي مش عاجبه أعمالي ميتفرجش، احنا تعبنا في المسلسل ومينفعش مجهودنا يروح بتفصيله بسيطة زي دي».

هند صبري تثير الجدل بمشهد بدلة الرقص

الجدير بالذكر أنه أثار مشهد بدلة الرقص للفنانة هند صبري من مسلسل البحث عن علا الجدل بشكل كبير، وكانت بصحبة الراقصة دينا في حديقة مكان ما، وجاءت تعليقات الجمهور بين المهاجمة لها والمعجبة بهذا المشهد، وجاءت بعض التعليقات قائلة:”أنا شايف الناس مستغربه الحكايه دى أوى على هند صبرى انهاتخرج ببدلة الرقص أنا عن نفسى مش مستغرب خالص وعادى جدًا كمان بالنسبه ليها اقصد”.

وكتب اخر:”خلصنا من مني زكي هيطلع حوار هند صبري ببدلة الرقص و يكأنهم كانوا بيبيعوا سبح قبل كده”، وأضاف أحدهم: ”هند صبري قالت انه اتعرض عليها دور منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعز ورفضته”.

تفاصيل مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.

ويضم مسلسل البحث عن علا، نجوم منهم سوسن بدر، وهانى عادل، وندا موسى، ومحمود الليثى ولطيفة فهمى، وداليا شوقى، وياسمينا العبد، وأيسل رمزى، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف من ضمنهم خالد النبوى وفتحى عبد الوهاب.