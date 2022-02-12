/679069/رئيس-سياحة-النواب-تهنئ-القلعة-الحمراء-بـ-برونزية--كأس-العالم-للأندية-مليون-مبروك

تقدمت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتهنئة لفريق النادى الأهلى وبعثته برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجميع اللاعبين، والجهاز الفني ، بمناسبة تتويجه برونزية كأس العالم للأندية وذلك بعد الفوز الذى حققه اليوم على فريق الهلال السعودى ورفع اسم مصر بهذا الإنجاز التاريخى الذى يضاف لسلسلة إنجازات الرياضة المصرية العريقة.

دوت الخليج

كأس العالم للأندية

هذا وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.