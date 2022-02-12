/679066/النائبة-مرثا-محروس-مشاركة-الرئيس-السيسي-فى-قمة-محيط-واحد-تعكس-وضع-مصر-دوليا

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فعاليات قمة “محيط واحد” ،مضيفة “أن مشاركة مصر في القمة العالمية يعكس وضع مصر الدولي، ويؤكد علي جهود الدولة المصرية المبذولة في مجال المناخ ومكافحة التغيرات المناخية المميتة التي أصبح لمصر بها دور فعال للحفاظ علي البيئة .

دوت الخليج

التغيرات المناخية

وأضافت وكيل لجنة الإتصالت وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كما أكدت أن القمة خطوة هامة في المجتمع الدولي لما يتضمن من موضوعات حاسمة واقتراحات حلول للمعالجة.

واستكملت مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزال والسياسيين، أن كلمة الرئيس لها دلالات قوية علي رؤية مصر في ملفات الطاقة المتجددة والمناخ، موضحة أن هذا سيتضح أكثر باستضافة مصر لقمة المناخ العالمي في هذا العام.

واوضحت وكيل إتصالات البرلمان، أن محاور القمة من أولويات الدولة المصرية وجاء خطاب الرئيس ليؤكد علي ريادة مصر في ملف مكافحة التلوث والتغيير البيولوجي.

وأضافت قائلة:” مصر تشهد نقلة نوعية في تعزيز العلاقات الدولية وان العلاقة بين مصر وفرنسا تعزز من إيجاد حلول للمصالح الأرضية المشتركة واختتمت مصر قطعت شوطا كبيرا في التعاونات الدولية مما يعزز من الاستثمارات وتبادل الأفكار علي كافة المستويات”.