مع الرأفة.. الفريق الأنجولي يخطف الزمالك بهدفين في الشوط الأول

سجل فيكتور بيدرو لاعب بترو أتلتيكو الأنجولى الهدف الثانى لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 36 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - أحمد أبو الفتوح، خط الوسط: إمام عاشور - ماجد هاني - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود علاء - عبد الله جمعة - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - يوسف إبراهيم "أوباما" - رزاق سيسيه - عمر السعيد- محمود عبد الرازق شيكابالا.

وواجه الزمالك بترو أتلتيكو الأنجولي في بطولات أفريقيا من قبل مرتين في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية عام 2019 والتي فاز الزمالك بلقبها، حيث تعادلا كلا الفريقين في الذهاب بهدف لكل فريق، بينما نجح الزمالك في الفوز بالإياب بهدف نظيف.