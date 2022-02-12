الرعاية الصحية : التعامل الفورى مع البلاغات والطوارئ فى مستشفيات بورسعيد

جدة - نرمين السيد - رافق الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال جولته الميدانية بمحافظة بورسعيد، والتى اختتمت بتفقد مبنى مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.





وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، إن الجولة الميدانية شملت تفقد غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد.

وصرح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل، إجمالى البلاغات التى استقبلتها غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بلغت 63.518 ألف بلاغ حالة طوارئ، وذلك منذ التدشين الرسمى لعمل الغرفة فى بداية شهر أبريل 2021 وحتى الآن.

وأكد على التعامل اللحظى مع الحالات وسرعة علاجها فور تلقى الغرفة البلاغات للحالات المرضية الطارئة أو مصابى حالات الحوادث، وذلك بالمشاركة مع الخمس غرف عمليات الفرعية الأخرى التابعة لها بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات: السلام، والنصر التخصصى للأطفال، النساء والولادة التخصصى، الزهور، والتضامن.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمقر فرع الهيئة ببورسعيد، تعمل ضمن الجهات المشاركة بالشبكة على مستوى جمهورية مصر العربية، والتى تهدف إلى تكامل الدوائر الصحية وكذلك خدمات جميع المرافق الحيوية بالدولة لسرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة والسيطرة عليها واحتوائها، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين.

وفى ختام الزيارة، قدم وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كل الشكر والتقدير لهيئة الرعاية الصحية لجهودهم المتميزة لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، مثمنًا مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والذى لم يكن ليتأتى إلا فى وجود هيئة الرعاية الصحية، ومشروع قومى ضحم كمشروع التأمين الصحى الشامل.

وأكد أن الزيارة الميدانية تأتى فى إطار المتابعات المستمرة لسير العمل على أرض الواقع داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وبهدف الوقوف على مؤشرات الآداء داخل كافة محافظات المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا لانطلاق المنظومة فى باقى محافظات المرحلة الأولى والثانية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد عقب الجولة الميدانية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، والتى رافقه خلالها الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والتى شملت تفقد العيادات بمركز طب أسرة الحى الإماراتى ثم أقسام مستشفى النصر التخصصى، ووحدة صحة أسرة الكويت، ثم مستشفى الرمد التخصصى، والجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى على أرض الواقع، لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة.