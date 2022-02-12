/679065/قتلو-صاحي-معرض-سيارات-جنايات-المنصورة-تؤجل-محاكمة-شقيقين-وعامل-للشهر-المقبل

قامت محكمة جنايات المنصورة، بتأجيل محاكمة شقيقين وعامل، قاموا بقتل مالك معرض سيارات بطلخا بمحافظة الدقهلية ، وذذلك بسبب خلاف على حدود أرض بينهم، وذلك إلى جلسة 12 مارس المقبل، لحضور الطبيب الشرعي والمرافعة.

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هذا وتم صدور القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل‎.

أصل القضية

أحداث القضية بدات من 3 يوليو 2021 عندما قام عامل 35 عاما يعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة 37عاما ويوم بالعمل ايضا مثل احيه في ايطاليه ومقيم بذات العنوان، وعامل 36 عاما ومقيم بمدينة طلخا.

جنايات المنصورة تؤجل محاكمة شقيقين وعامل للشهر المقبل

وقام المتهمون الثلاثة بعقد العزم على قتل المجني عليه صاحب معرض سيارات، بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار.