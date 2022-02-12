/679063/علاء-عابد-الرئيس-السيسي-أول-رئيس-مصري-يضع-الأسس-الصحيحة-والسليمة-للمواطنة

رحب النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف والتطرف، بالمشاركين بالمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج

حيث ترأس النائب الأول لرئيس البرلمان العربي الجلسة الرابعة تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

علاء عابد : للمشاركين بمؤتمر "عقد المواطنة" الرئيس السيسي يؤسس لجمهورية جديدة اساسها العدل والمساواة والمواطنة

وذلك بحضور ومشاركة قامات دينية وفكرية وعدد من الوزراء من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم، وشارك في الجلسه، الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا، والمستشار الدكتور علي عمارة الرئيس بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة، أمين الدين إبراهيم رئيس المجلس الإسلامي بموزمبيق، مورا نخوا جميل نائب مفتي روندا، عبد الصمد البريدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا،الشيخ عثمان حمزة مفتي مقاطعة ديديموتيخو باليونان.

علاء عابد: الرئيس السيسي أول رئيس يشارك فى جميع المناسبات الدينينة للمسلمين والمسيحين

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، نحن هنا اليوم مع هذه النخبة العظيمة من العلماء والفقهاء، والباحثين، ونتحدث عن المواطنه فانه من دواعي سروري أن اقول للجميع أن ،الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يضع الأسس الصحيحة والسليمة للمواطنة، وقد تجلي هذا الامر في مشاركتة الدائمة في المناسبات الدينية، والاحتفالات والاعياد الخاصة بالمسلمين والمسيحين، ولم نراه يفرق يوما بين المواطنين في التعامل علي هذا الأساس أو حتى في شغل المناصب القيادية بالدولة المصرية.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أنه منذ ايام قليلة، صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين أول مصري مسيحي وهو المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وهو أرفع منصب قضائي في مصر وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لأول مرة في التاريخ نحو المواطنه الصحيحة، وأننا علي ابواب جمهورية جديدة أساسها العدل والمساواة والمواطنة.

تحقيق السلام العالمي

وشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين حضور عربى ودولى واسع حيث يناقش وزراء وعلماء ومفتون وقادة رأي من 41 دولة دور المواطنة في تحقيق السلام العالمى والأمن المجتمعى، ويتضمن المؤتمر محاور تطور مفهوم الدولة قديماً وحديثاً من منظور إنساني، ومشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.