/679054/الفنانة-ندى-رحمي-تعلن-انفصالها-قررت-أعيش-لنفسي

أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج ندى رحمي انفصالها عن خطيبها بشكل رسمي وذلك من خلال مجموعة منشورات، شاركتها مع الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليجيرصد انفصال ندى رحمي عن خطيبها

بدأت ندى رحمي بكتابة بوست هزلي، وغامض توحي من خلاله انفصالها، قالت فيه: «رسمياً اعلن انسحابي من عيد الحب السنه دي بس معاكم انشالله ف عيد العمال».

ندى رحمي تحسم الجدل حول انفصالها

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل حول سبب منشور ندى رحمي، وحقيقة انفصالها عن خطيبها، لتعلنه رحمي بشكل رسمي قائلة: «الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. وأنا قررت أعيش لـ نفسي واستريح.. سنجل بعون الله».

ومنذ قليل كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم اختارلي ولا تخيرني اللهم ارزقني وفره ف الدين والرزق، اللهم اجبر بخاطري وبخاطر كل عبادك».

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ندى رحمي تؤكد عدم تراجعها عن قرار انفصالها

وأكدت ندى رحمي عن أن قرار انفصالها قرار لا رجعة فيه من خلال ردها على أحد تعليقات الجمهور قالت فيه: «يا جماعة اللي عندة كلمة طيبة يقولها واللي ماعندوش يخليه في حاله.. دي حياتي أنا وأنا اللي هعيشها مش حد تاني.. ومن حقي أخد راحتي.. وأنا خلاص قررت».

خطوبة ندى رحمي

الجدير بالذكر أنه، أعلنت ندى رحمي خطبتها لشاب من خارج الوسط الفني، في ديسمبر الماضي لعام 2021، إذ نشرت مجموعة صور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تجمعها بخطيبها، وعلقت عليها قائلة: «جالي كمية رسائل كتير بطريقة مرعبة، ناس بتباركلي على خطوبتي.. حقيقي ماتصورتش أبدا أن الناس هتبقى فرحنالي كده.. مش عارفة إزاي هقدر أرد على كل الناس الحلوة دي».

معلومات حول الفنانة ندى رحمي

ندى رحمي، ممثلة وإعلامية مصرية من مواليد الإسكندرية عام 1993. درست تمثيل واخراج في المعهد العالى للفنون المسرحية، ودرست في المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" في القاهرة، وأيضا قالت عن نفسها: "أنا خريجة إعلام ولم يكن طموحي أن أكون مذيعة نظراً لوزني الزائد حينها، واعتبر التمثيل شغفي الأول، رغم أنني حققت قاعدة جماهيرية من كوني مُذيعة.

قدمت عملين إذاعيين، وهما برنامج "نفسنة" عام 2015، وبرنامج "كلام ستات" عام 2018.