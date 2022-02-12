/679052/رئيس-شباب-النواب-يهنئ-النادي-الأهلي-بالحصول-علي-برونزية- كأس-العالم-للأندية

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، النادي الأهلي لحصوله علي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية ، ليتوج بالميدالية البرونزية بعد اداء مبهر بعد تغلبه علي فريق الهلال السعودي الشقيق.

دوت الخليج

كأس العالم للأندية

وقال رئيس لجنة الشباب : باسمي وأسم اعضاء لجنة الشباب أهنئ فريق النادي الأهلي بالحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ، وهو ما يعكس التفوق الرياضي الكبير للكرة المصرية وتحقيقها العديد من الانجازات الكبيرة ".

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن النادي الأهلي قدم أداء راقي منذ اليوم الأول بالبطولة استحق عليه احترام الجميع ، وجاء فوزه اليوم علي نظيره الهلال السعودي ليتوج مشواره الكبير في البطولة ليحقق مركز ثالث العالم رغم السفينتان التي عاني منها بسبب بطولة أمم افريقيا .

وأعلن النائب الدكتور محمود حسين ، دعم اللجنة للنادي الأهلي وجميع الفرق المصرية من أجل رفع أسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية موجها التهنئة لجماهير النادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الادارة بمناسبة الحصول علي برونزية العالم في تلك البطولة المهمة .

هذا وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.