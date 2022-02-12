موسيماني عقب التتويج بالبرونزية: قدمنا بطولة كبيرة رغم الظروف الصعبة والغيابات

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إنه فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق الهلال السعودي، وتغلب على الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهت الأحمر خلال الفترة الماضية، معربا عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات.
وأضاف موسمياني، في تصريحات صحفية عقب المباراة: «قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية».
وتابع مدرب الأحمر: «جماهير الأهلي عظيمة وتستحق أن تحصل على البطولات والألقاب وفخور جدا بهذا الجمهور، وبالتأكيد سوف نعمل دائمًا على إسعادهم بالبطولات».
وأكد موسيماني، أن الأهلي لديه مهمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا التي سيقاتل من أجل الفوز بها والعودة مجددًا إلى كأس العالم للأندية في العام المقبل للعب على مركز أفضل وميدالية أكبر.
وتابع المدرب الجنوب أفريقي: «لدينا غيابات لفترات طويلة مثل أكرم توفيق وعمار حمدي، ولدينا مصابون مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو، ولكن لن ندخر جهدًا في السعي نحو الفوز باللقب».
وشدد موسيماني على أن كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والوصول إليها إنجاز في حد ذاته، مشيرًا إلى أن فرقًا كبيرة مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي لم تتواجد بها لعامين على التوالي.
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