موسيماني عقب التتويج بالبرونزية: قدمنا بطولة كبيرة رغم الظروف الصعبة والغيابات

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إنه فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق الهلال السعودي، وتغلب على الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهت الأحمر خلال الفترة الماضية، معربا عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات.

وأضاف موسمياني، في تصريحات صحفية عقب المباراة: «قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية».

وتابع مدرب الأحمر: «جماهير الأهلي عظيمة وتستحق أن تحصل على البطولات والألقاب وفخور جدا بهذا الجمهور، وبالتأكيد سوف نعمل دائمًا على إسعادهم بالبطولات».

وأكد موسيماني، أن الأهلي لديه مهمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا التي سيقاتل من أجل الفوز بها والعودة مجددًا إلى كأس العالم للأندية في العام المقبل للعب على مركز أفضل وميدالية أكبر.

وتابع المدرب الجنوب أفريقي: «لدينا غيابات لفترات طويلة مثل أكرم توفيق وعمار حمدي، ولدينا مصابون مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو، ولكن لن ندخر جهدًا في السعي نحو الفوز باللقب».

وشدد موسيماني على أن كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والوصول إليها إنجاز في حد ذاته، مشيرًا إلى أن فرقًا كبيرة مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي لم تتواجد بها لعامين على التوالي.