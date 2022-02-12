جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة - فى بيان اليوم السبت - إن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة فى عدة تخصصات وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 1795 مواطنا من أهالى القرية على مدى يومين وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 17 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.
وأضاف "مسعود"، أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض الغير السارية والكشف المبكر عن أورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الشرقية تطلق قافلة طبية لعلاج 1795 مواطنا بقريه ضمن حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.