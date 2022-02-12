تعليم الوادى الجديد: البدء فى تدريب معلمات الصف الأول الثانوى الفنى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بدء تدريب معلمات الصف الأول الثانوى الفنى على استخدام بعض الماكينات كالخياطة والسرفلة والتطريز الحديثة، فى ظل ما تشهده مدارس التعليم الفنى بالمحافظة من طفرة متميزة فى العمل.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم، سير العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات برفقة وصفى حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية. وقال "حسن"، إن التدريب يتم داخل الورش بالمدرسة لتفصيل وإنتاج مجموعة من الملابس بجانب المتابعة من توجيه التعليم الفنى الملابس والتريكو بالمديرية ومدير إدارة الخارجة التعليمية ومنسق عام التدريب بالمحافظة وجميع العاملين بقسم الملابس الجاهزة بالمدرسة، فى ظل مجهودات هدفها الأول الحرص على الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بالمدرسة فى سبيل النهوض بالعمل. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اهتمام المحافظ محمد الزملوط، بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة التى تعد قاطرة التنمية فى مصر، لإخراج عمالة فنية مؤهلة ومتمكنة نحو سوق العمل الحر.

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