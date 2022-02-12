/679046/ممثل-الأغلبية-يهنىء-النادي-الأهلي-بالتتويج-ببرونزية-كأس-العالم

هنأ المهندس اشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العالم، وممثل الأغلبية البرلمانية، النادي الأهلي، بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

دوت الخليج

ممثل الأغلبي يهنئ الأهلي للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

وأضاف أشرف رشاد، “أتوجه بخالص التهنئة والتحية والتقدير للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، على رفع اسم مصر عاليا والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية”.

وتابع ممثل الأغلبية، “فخورين بما قدمه لاعبو النادي الأهلي، وما صنعوه من بطولة تاريخية - رغم كل الظروف والمحن - وبما قدموه من أداء فني راقي ومحترم، وروح وعزيمة قتالية تتحدى الصعاب”.

وأختتم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، “بطولة جديدة وانجاز تاريخي جديد يضاف لسلسة إنجازات الرياضة المصرية العريقة، ويليق بتاريخ النادي الأهلي.. ونتمنى للرياضة المصرية مزيدًا من الإنجازات”.

هذا وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.