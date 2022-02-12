أوربا على حافة الحرب.. العالم يطالب مواطنيه بمغادرة أوكرانيا فوراً

/679044/أوربا-على-حافة-الحرب-العالم-يطالب-مواطنيه-بمغادرة-أوكرانيا-فورا

تزايدات خلال الساعات الماضية وتيرة التوتر على مستوى الأزمة الأوكرانية خاصة بعد تقرير المخابرات الأمريكية، الذي كشف عن موعد الغزو الروسي، الأسبوع المقبل، وهو ما دفع العديد من دول العالم لمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور.

دوت الخليج

حيث طالبت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وكنداو النرويج والدنمارك والإمارات والسعودية والأردن وليتوانيا رعاياهم بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه كلا من روسيا وأمريكا من تخفيض عدد موظفي بعثتيهما الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية كييف.

غزو روسيا لأوكرانيا في ال16 من الشهر الجاري

من جانبه نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي، في تصريحات اليوم السبت، التقارير المتداولة بخصوص غزو روسيا لأوكرانيا في ال16 من الشهر الجاري، وطالب الرئيس الأوكراني مروجي هذه التقارير في إشارة إلى واشنطن والدول الأوروبية، بتقديم الأدلة التي تثبت صحة كلامهم.

حالة من الترقب المصحوب بمخاوف كبيرة من وقوع حرب عالمية ثالثة

تأتي هذه التطورات المتسارعة في ظل حالة من الترقب المصحوب بمخاوف كبيرة من وقوع حرب عالمية ثالثة تسود أوكرانيا، خاصة بعد أن دعت دول منها الولايات المتحدة وإسرائيل المحتلة وألمانيا والإمارات والعراق والكويت ودول أخرى رعاياها لمغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها في الوقت الراهن، بسبب التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا.

غزو روسي محتمل لأوكرانيا

فمن جانبه طالب الاتحاد الأوروبي موظفيه الدبلوماسيين مغادرة أوكرانيا، باستثناء الذين لهم أولوية قصوى، كما شددت بريطانيا وكندا والدنمارك والنرويج وهولندا، على رعاياها بالمغادرة، في وقت صعدت فيه واشنطن من تحذيراتها بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

حالة من القلق والخوف لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

بوادر الحرب العالمية الثالثة المحتملة بين أمريكا وروسيا ، عكست حالة من القلق والخوف لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي دشنوا هاشتاجين "الحرب العالمية الثالثة" و"أوكرانيا"، حيث تصدرا التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر النشطاء من خلال الهاشتاجين عن مخاوفهم.