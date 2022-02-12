غدا..دفاع الشيوخ تناقش المخدارات..الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تناقش لجنة الدفاع والامن القومي، برئاسة اللواء اسامة منتصر" المخدارات ...الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى.

دوت الخليج

مواجهة المخدرت من وجهة نظر الأمن القومي

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 254 مادة من القانون، ومن المقرر أن يبدأ بالباب الخاص بالعقوبات والضبطية القضائية.

مشروع قانون العمل الذي يناقشه المجلس، ظهرت الحاجة إليه لتلبية تطلعات الشعب المصرى في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، وحتي يكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.

كما أن مشروع القانون علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

و جاء أيضا لمعالجة القصـور الـواردة بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.