/679038/مصرع-وإصابة-43-شخصا-في-انفجار-ضخم- بالصين

تسبب انفجار مروع لحافلة شمال شرقي الصين، في مصرع شخص بينما أصيب 42 آخرون، حيث أعلنت الشرطة الصينية، مقتل شخص واصابة 42 آخرون من بينهم اثنان في حالة خطيرة، نتيجة انفجار حافلة فى مدينة شنيانج بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين بعد ظهر اليوم.

دوت الخليج

شرطة شنيانج اكدت نها استجابت للحادث في حوالي الساعة 5:55 مساءً، حيث وقع عند تقاطع شارع هوانجي وطريق نينجشان في منطقة هوانجو في شنيانج. ويجرى التحقيق فى سبب الحادث، وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويًا قويًا بسبب الانفجار، لكن الحافلة المعنية لم تشتعل فيها النيران.

انفجار في حافلة في مدينة شنيانج

اكدت صحيفة "Huangqiu shibao"، من جانبها كانت قد أكدت وقوع انفجارا في حافلة في مدينة شنيانج (عاصمة مقاطعة لياونينج بشمال شرق الصين)، وقالت أنه سبق الانفجار صوت دوي قوي في المقصورة، وبعده دمرت موجة الانفجار، النوافذ وألحقت الضرر بالغطاء الخارجي للحافلة.

مقطع فيديو صوره شاهد عيان، أظهر شخصان على الأقل ملطخين بالدماء؛ فيما تستكمل الشرطة التحقيقات حول أسباب وملابسات الحادث. وكان قد لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم و في وقت سابق في مكتب حكومي إثر انفجار في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين، ووقع الانفجار بعيد منتصف النهار (04،00 ت غ) على بعد 1،700 كلم غرب شنجهاي.

تسرب مفترض للغاز

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن 10 أشخاص آخرين أُصيبوا بجروح، وتعود أسبابه إلى "تسرب مفترض للغاز" في مقصف المكتب، حسبما ذكرت صحيفة بيبولز ديلي الحكومية. في البداية تردد أن أكثر من 20 شخصًا دفنوا تحت الأنقاض في المطعم، الذي يخدم مكاتب محلية قريبة، لكن وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أعلنت حصيلة جديدة من 16 قتيلًا وعشرة جرحى أحدهم في حالة حرجة، وتسبب الانفجار في انهيار المبنى الذي يضم المقصف وعلق 27 شخصًا في الداخل، وفق وسائل إعلام رسمية.

وتم انتشال كل الأشخاص العالقين تحت الركام بحلول المساء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، فيما أرسلت السلطات نحو 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، حسبما ذكرت شبكة "سي سي تي في" مؤكدة بدء التحقيق في أسباب الانفجار.

عناصر إنقاذ بملابس برتقالية

كما اوضح تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع ويبو عناصر إنقاذ بملابس برتقالية وخوذ يشقون طريقهم في الركام.