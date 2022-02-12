/679037/الدكتور-ولاء-جاد-الكريم-حياة-كريمة-هى-برنامج-الدولة-المصرية-الأكبر-لتطوير-الريف-المصرى

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الادارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ان مبادرة حياة كريمة هى برنامج الدولة المصرية الأكبر لتطوير كامل الريف المصرى، مشيدا بالدور الذى لعبته المبادرة فى تطوير حوالى 4500 قرية وتوفير كافة الخدمات بهم وموازنة استثمارية غير مسبوفة تزيد عن 700 مليار جنية

دوت الخليج

مبادرة حياة كريمة :

واشاد الدكتور ولاء جاد الكريم، عبر مداخلة هاتفية على برنامج زى الصحة المذاع على قناة الشمس، بالدور الذى تلعبه كل اجهزة الدولة المصرية والوزارات والمحافظات وأليات الادارة المحلية والمجتمع المدنى كشركاء فى مبادرة حياة كريمة، موضحا ان الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية هى المسئولة عن التنسيق وتقديم الدعم والاشراف على اليات العمل التنفيذى المحلى

وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم على ان المبادرة تقوم بتوفير كل الخدمات اللازمة وانشاء كل المرافق المطلوبة فى قرى مصر من خدمات ومرافق البنية الأساسية بكل انواعها مثل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء والمواصلات والطرق ، والمرافق المرتبطة بخدمات التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والشباب والمؤسسات الثقافية، بالأضافة الى المرافق التى تقدم الخدمات الاجرائية و الحكومية التى يحتاج اليها سكان الريف .

مبادرة القوافل الطبية بمحافظات الجمهورية :

صرح الدكتور ولاء جاد الكريم ان مبادرة القوافل الطبية هى نشاط مخطط له من وزارة الصحة ، حيث يتم تسيير قوافل طبية الى عدد من المراكز المستهدفة بشكل دورى، موضحا ان عدد المراكز وصل الى 52 مركز فى الفترة الماضية ، مشيرا الى ان تلك القوافل لها عدة مهام مثل الوصول الى منازل المواطنين وتقديم خدمة العلاج اللازم والادوية، وتقوم بعمل عمليات احالة فى بعض الحالات التى فى حاجة الى عمليات جراحية

واشاد الدكتور ولاء جاد الكريم بالدور الذى تقوم بيه وزارة الصحة وتوليها الشق الفنى الخاص بهذه المبادرة، موكدا على سعى مبادرة حياة كريمة لتوفير كل الدعم اللازم فى اليات الادارة المحلية