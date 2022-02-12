/679035/سكن-كريم-المبادرة تستهدف-رفع-كفاءة-المنازل-الأكثر-احتياجا

أوضح المهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم"، الفرق بين مبادرة حياة كريمة ومبادرة سكن كريم، قائلا ان حياة كريمة هو مصطلح شامل ويعكس رؤية الدولة المصرية فى رفع كفاءة القرى والقيام بتطوير كل ما هو موجود داخل القرية او داخل المركز الادارى مثل توصيل شبكات غاز وتوصيل شبكات مياه وتوصيل المنازل لشبكات الصرف العمومية و تجديد المدارس .

دوت الخليج

مبادرة سكن كريم

واشار المهندس لؤي أنس، عبر لقائه فى برنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، الى ان مبادرة سكن كريم تندرج تحت مبادرة حياة كريمة، موضحا ان مبادرة سكن كريم تسهتدف منازل الشريحة الأكثر فقرا ورفع كفاءتها من اجل توفير سكن كريم لهم.

واضاف ان مبادرة سكن كريم تم انطلاقها عام 2017 بتوجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعى لاستهداف الأفراد والمنازل الأكثر احتياجا طبقا لبعض المعايير المحددة، مؤكدا على ان القيادة السياسية أكدت على اهمية رفع كفاءة شامل للمنازل الأكثر احتياجا، موضحا ان هدف المبادرة خلال مرحلتها التمهيدية هو اعادة تأهيل المنازل المستهدفة وتقوم المبادرة بعمل كل ما هو لازم فى المنزل من اعمال اعتيادية واعمال صحية واعمل كهربائية.

صرح المهندس لؤي أنس ان المبادرة قد استهدفت 143 قرية من القرى المصرية فى الفترة الماضية بحوالى أكثر من 60 ألف تدخل ومنهم 8 ألاف تدخل لرفع كفاءة المنازل المستهدفة، بالاضافة الى تدخلات اخرى تقوم بيها الجمعيات الأهلية من رصد المنازل التى تحتوى على أفراد ذوى همم ورصد الافراد المتسربين من التعليم، مشيدا بالدور الذى تقوم بيه الجمعيات الشريكة .

احدث مستجدات مبادرة حياة كريمة:

صرح المهندس لؤي أنس ان مبادرة حياة كريمة هى مشروع لرفع كفاءة 50% من جمهورية مصر العربية، مشيرا الى ان المبادرة تستهدف 58% من الشعب المصرى للاسستفادة من مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على ان هذا المشروع هو اكبر واضخم مشروع مصرى.

أضاف ان الدولة المصرية قامت بتحديد 20 محافظة و تحديد مراحل التنفيذ، موضحا ان المبادرة حاليا فى المرحلة الأولى والتى تستهدف حوالى 1400 قرية من اجمالى 4500 قرية و52 مركزا، مشيرا الى ان مبادرة حياة كريمة حاليا فى منتصف اعمال التنفيذ بجميع القرى المستهدفة