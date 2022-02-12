نشرة أخبار الفن: شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بظهورها ببدلة رجال ببرنامج «الدوم».. عمر كمال يوجه رسالة قاسية لمنتقدي حفله بأمريكا.. وهكذا دعمت بشرى حمو بيكا بعد دخوله المستشفى

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بظهورها ببدلة رجالي في افتتاح برنامج «الدوم»

انطلق بالأمس 11 فبراير، الحفل الإفتتاحي والحلقة الأولى لبرنامج الدوم، الذي يعمل على تسليط الضوء على مواهب الشباب المصري، في مجالات الغناء والتمثيل وغيرها من المجالات الفنية.

تصدرت الفنانة شرين عبد الوهاب العناوين وقوائم محركات البحث، بعد إطلالتها ببدلة رجالي سوداء، في الحفل الإفتتاحي لبرنامج اكتشاف المواهم المصري«الدوم»، حيث ظهرت شرين على المسرح وهر ترتدي البدلة السوداء وعلى رأسها قبعة كبيرة، وزادت عليهما حمالات وشريطة سوداء على العنق، على القميص الأبيض أسفلهما، مما أعطاها شكل جديد، خاصةً مع قصة شعرها وتسريحته التي أعتمدتها بالأمس.

عمر كمال لمنتقدي حفله بأمريكا: «الدكر ياخد ميعاد ويجيلي أمريكا»

خرج مطرب المهرجانات عمر كمال عن صمته ورد على منتقدر حفله بأمريكا، مادحًا ذاته بعدما قدم 11 حفلة بمفرده

وقال كمال خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، "أنا ربنا كرمني وطلعت أمريكا بـ كام حفلة ودي إرادة ربنا، ومع ذلك الناس مش سايباني في حالي، وبقول لأي حد بيتكلم أنا عاوزك تبقى دكر وراجل روح خدلي ميعاد من السفارة الأمريكية وتعالى أمريكا".

وتابع "أنا بقبض مبلغ وقدره الحمدلله وبطولي بايع 11 حفلة وعايز نجم في مجالي الشعبي ويعمل زيي هما بيشتغلوا حفلتين تلاتة وبيرجع بلده، واللي بيشتمني يجي ويوريني لأن اللي بياخد فيزا لأمريكا في الوقت دا بطل وباشا".

بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى.. بشرى لحمو بيكا «أزمتك لازم تتحل»

حرصت الفنانة المصرية بشرى على دعم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة ونقله للمستشفى نتيجة لأزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

نشرت بشرى صورة حمو بيكا وهو على فراش المرض بالمستشفى عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "سلامتك يا حمو ربنا يعافيك وأزمتك تتحل.. أصلها لازم تتحل".