/679031/أمتعتونا-نبيل-الحلفاوي-وإنجي-علاء-يعلقان-على-مباراة-الأهلي-والهلال

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة بينه وبين نادي الهلال السعودي، بحصيلة 3 أهداف مقابل لا شيء لنادي الهلال، وكما يتابع كل متابعي الكرة ومحبيها هذه المباراة عن كسب، كذا يفعل نبيل الحلفاوي وإنجي علاء، ويعلقون على المباراة من خلال موقع التدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يرصد تعليق نبيل الحلفاوي وإنجي علاء على مباراة الأهلي والهلال السعودي

نبيل الحلفاوي:"شوط للتاريخ"

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن أستمتاعه بالشوط الأول من مبارة الأهلي ونظيره الهلال، في كأس الأمم للأندية، وكتب من خلال حسابه الرسمي على تويتر ، وقال:" شوط للتاريخ.. الأهلي حرم من لاعبيه بسبب مهزلة بطولتين رسميتين في نفس الوقت.. لو كان مكتملا منذ بداية البطولة كنا سنلعب النهائي.. الأهلي من الثانية الأولى كان رائعا. أمتعتونا يا رجالة".

وبعد نهاية المباراة هنأة الفنان النادي الأهل وقال:”ألف مبروك الميدالية الثالثة وتهنئتنا أكبر على العرض الممتع والأداء الراقي. هارد لك لزعيم آسيا. لا تقلل النتيجة من مكانتكم. فاجأنا الأهلي كما فاجأكم منذ الثانية الأولى بعودته إلى الأهلي كما نعرفه وكما نعشقه. تألق استثنائي. ضاعفه تهور لاعبين هلاليين. عاش الأهلي وعاشت الأخوةالعربية”.

إنجي علاء تشارك متابعيها تعليقاتها على المباراة

وشاركت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريق متابعيها على تويتر، بكل تفاصيل المباراة أول بأول، فعندما أحرز النادي الأهلي هدفه الثاني في شباك الهلا السعودي، كتيت:" جول كمان.. ايه الأهلي ده".

وبعدها علقت معربة عن أداء عبد القادر المتميز في أرض الملعب، قالت:"عبد القادر بيه"، وصاحبت تعليقها بعدد من الإيموجيز التي تدل على الفرحة والفخرما يؤديه.

وزادت الجمهور برأيها عن معلق المبارة، وقالت:"المعلق جميل اوي"؛ لأنه يزيد في مدح اللاعبين المصريين الذين يقدمون أداءًا بطوليًا رائعًا على الملعب، في دبي، أمام نادي الهلا السعودي.

وهنأتهم في نهاية المبارة وقالت:”الف مبروك للأهلي الغالي وهاردلك لنادي الهلال السعودي، ومبروك لمصر تتويج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري التالت على العالم يا ناس للمرة التانية على التوالي”.

تعليقات الجمهور على مباراة الأهلى والهلال من خلال تويتر

هذا واتخذ الجمهور موقع تويتر للتدوينات القصيرة، منصة للتعليق على مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، فقالت إحدى رواد تويتر عن الأداء المميز للاعبي النادي الأهلي:"الاهلي المصري يعزف.. على مرمى الهلال سيمفونية للتاريخ".

وعلقت أخرى على معلق المباراة الداعم بقوة للأهلي رغم أنه سعودي الجنسية، وقالت:"هو مين المُعلق العسل والسكر ده".

وعلق أحد المشجعين للنادي الأهلي على روعة الأداء وعدد الأهداف التي أحرزها الأهلي حتى الآن، وقال:" نسر عالي فوق في السما.. خرج عن السيطرة". ​​​​​

كما علق عدد من المشجعين لكلا الناديين، من خلال نشرهم لفيديو يصورون فيه جزءًا من المباراة وهم يتابعونها، ونشروها على تويتر، ومن من علق بالهاشتاج الخاص بالمباراة، ومنهم من أكتفى بالفيديو وما يظهر فيه.