ميناء بورسعيد يسجل دخول وخروج 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان لها - أن ميناء شرق سجل دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
فيما سجل ميناء غرب بورسعيد استقبال السفينة SHROUK 1 وجنسيتها مصر وذلك لشحن 700 طن بصل من الميناء، واستقبل ميناء غرب أيضا دخول سفينتى حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتان، وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ،ومن المنتظر دخول سفينة.
وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
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