تحصين أكثر من 81 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إنه تم تحصين 81 ألفا و538 رأس ماشية، تتواصل فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بحسب البرنامج المعد لتغطية كافة أنحاء المحافظة.





وتابع محافظ بنى سويف، اليوم السبت، سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، التى يتم تنفيذها طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة. من جهته، قال مدير عام الطب البيطرى الدكتور عصام يحيى، إن الحملة قد تم الإعداد والتجهيز قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، لتحصين الثروة الحيوانية من خلال 84 وحدة بيطرية، بالإضافة إلى الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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