غدا.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إنه من المقرر غدا الأحد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالمحافظة والتى ستبدأ من الغد وتنتهى فى 27 من الشهر الجارى وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم السبت مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لبحث الاستعدادات الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تأتى ضمن الحملات الدورية التى تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنوية عن الحملة ، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى غداً الأحد 13 فبراير وتستمر حتى الخميس المقبل وتشمل إدارات(ببا، الواسطى، اهناسيا وناصر).

فيما تبدأ المرحلة الثانية من 20 إلى 27 فبراير الحالى ، وتشمل إدارات(سمسطا، الفشن وبنى سويف)، ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.