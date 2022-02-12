/678996/السجن-15سنة-لمتهم-نشر-صور-خاصة-بفتاتين-لابتزازهما-في-المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين، وبحضور محمد جمال سعد وكيل النيابة وبأمانه سر نبيل بشرى، حضوريا ، معاقبة المتهم ط. م .ط بالسجن المشدد لمدة 15سنة وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا، يفيد قيام المتهم 32 سنة من المنيا فى عام 2020، بتهديد المجنى عليهما ع .م ا ، 33 سنة بدون عمل وشقيقتها ا .م.ا 18 سنة طالبة من الجيزة ، عن طريق التواصل معهما كتابة عبر تطبيق الواتس آب وتم ارسال رسائل تتضمن تهديدا بعدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجنى عليها الاولى وطلب منها ارسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور وتهديدها وترهيبها واعتدائه على حرمة حياتها الخاصة.

ارسال الصور على تطبيق الواتس اب

التحريات الأولية التي أجريت بمعرفة العقيد احمد عليوة رئيس فرع شمال الصعيد بإلادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أفادت أنه بفحص البلاغ محل الواقعة، تبين قيام المتهم بنقل صور المجنى عليهما عن طريق أجهزة الاتصالات هاتفه المحمول و هي مجموعة صور خاصة بالمجنى عليها ، واستخدامها دون رضائهما بأن ارسل لها تلك الصور على تطبيق الواتس اب.

إساءة استخدام وسائل الاتصال

وبينت تحريات العقيد وليد قرنى رئيس فرع مباحث التليفونات والبريد بمنطقة شمال الصعيد، أن المتهم تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليها وشقيقتها بإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال هاتفه وعدة هواتف أخري من أجل الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور .

احالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجنى عليهما

وبناءا على التحريات أمر المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجنى عليهما كتابة عبر تطبيق الواتس اب باستخدام هاتفه المحمول وذلك بنشر صور خاصة بها وبشقيقتها .