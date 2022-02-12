/678989/ذهبيتان-وبرونزيتان-لجامعة-سوهاج-في-مهرجان-ألعاب-الجنوب-بالوادي-الجديد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج حصول الجامعة على ٤ ميداليات "٢ذهبية و ٢ برونزية" في مهرجان ألعاب الجنوب في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، في الفترة من ١٠ إلى ١٤ فبراير الجاري، مضيفاً أنه يشارك بالمهرجان ١٠ جامعات في ألعاب (خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، الألعاب الإلكترونية، جري جبلي).

ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه قد حصد فريق الكرة الطائرة طالبات بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزه على جامعة الأزهر بأسيوط، ثم على جامعة أسوان وفي المباراة النهائية على جامعة الوادي الجديد، مؤكداً دعم الجامعة للأنشطة الطلابية بجميع أنواعها لأنها جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، إلى جانب أهميته في ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية واكتشاف الطلاب الموهوبين

وقال صبري محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الطالبة رحمه أحمد محمد فازت بالمركز الثالث في ألعاب القوى في مسابقة العدو ١٠٠ متر، مضيفاً أنه قد حصلت الطالبة بسمه حسام عبدالحكم على المركز الثالث في مسابقة تنس الطاولة طالبات.

ومن جانبه قال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي أن منتخب الجامعة للكرة الخماسية طالبات قد حصل على الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على التعليم العالي .

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الإشراف تضم الخطيب محمد مسعود أخصائي رياضي وهالة خلف مسعود أخصائي رياضي.

جامعة سوهاج تشارك بملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة

على جانب اخر شاركت جامعة سوهاج في فعاليات "ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات" بالصالة المُغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، في الفترة من ٧ حتى ١٠ فبراير الجاري، بوفد مكون من ١٦ طالب وطالبة منهم ٤ وافدين .

وأشار الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة إلى أن الملتقى تضمن مشاركة ٥٠٠ طالب مصري ووافد من ٣٦ دولة، بهدف التواصل ونقل الثقافات وتقوية الروابط بين الطلاب، وإدماج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين في مجتمع الجامعة، موضحاً أن فعاليات الملتقى تشمل أنشطة وفقرات رياضية وترفيهية مُتنوعة وندوات ثقافية وفقرات موسيقية وشِعرية.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر أن الطالب الموريتاني عبدالرحمن المختار والطالبة الفلسطينية ملك يوسف، ألقيا كلمة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، وعبرا خلالها عن دعم الجامعة ذات المكانة المميزة للطلاب من مختلف الجنسيات في تنمية معارفهم ومهاراتهم.

وأضاف أنه في نهاية الحفل أدى الطلاب استعراضًا فنيًا ورياضيًا، وقدم مجموعة من الطلاب الفلسطينيين فقرات من التراث الشعبي الفلسطيني، وتم عرض فيديو لأغنية المُلتقى بمُشاركة عدد من الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة.