/678986/خالد-الغندور-للأسف-البعض-يتعامل-مع-نادي-الزمالك-كأنه-ملك-اشخاص

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على مقعد الرئاسة، على عودة قناة "الزمالك" تحت جناح النادي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” للاسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كإنه ملك اشخاص و لابد ان تكون موالي لشخص و ضد شخص اخر و لكن خالد الغندور يتعامل مع نادي الزمالك ككيان و ليس اشخاص و مبروك للمستشار مرتضي و قائمته و حظ اوفر لكابتن احمد سليمان و قائمته و المجلس لديه تحديات كبيرة لحل مشاكل النادي المالية و توفير الاستقرار داخل النادي و تحقيق حلم الجماهير الوفية و المحبة للكيان و لابد ان يفهم البعض انا لا اتعامل مع نادي الزمالك و كإنه سبوبة او مصلحة و ده منذ ان كنت لاعبا مرورا بتواجدي كإعلامي منذ ١٧ سنة و في اكثر من قناة و البعض من الجماهير تبعث لي فيديو للمستشار مرتضي منصور و هو يقول ان خالد الغندور خارج قناة الزمالك و هنا رسالتي للمستشار و لبعض الكارهين ربنا يولي من يصلح و من كل قلبي اتمني دائما للزمالك كل خير سواء متواجد او غير متواجد و اكيد سأستمر في الاعلام في اي مكان و سأظل احب و احترم الزمالك و جمهوره صاحب الفضل علينا جميعا بعد ربنا في كل ما وصلنا اليه”.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله".

واختتم: "ستاد الزمالك بأرض السادس من أكتوبر، سيكون هناك تطور في العملية الإنشائية الفترة المقبلة بشكل كبير وسريع".

مرتضى منصور يفتح النار على أحمد سليمان

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.