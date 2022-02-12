/678983/تامر-عبد-الحميد-الزمالك-يمر-بمرحلة-هامة-وصعبة-في-تاريخه-تحتاج-إلى-رجال-اشداء

اسفرت انتخابات نادي الزمالك 2022، على فوز مرتضى منصور، بمقعد رئاسة الزمالك، والتي تأتي للمرة الثالثة على التوالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابة الشخصي" فيس بوك":" الزمالك يمر بمرحلة هامة وصعبة في تاريخه تحتاج إلى رجال اشداء علي قلب رجل واحد ألف مبروك للمجلس المنتخب والواجب علينا جميعا دعمه ومساندته في مهمته الصعبة لأربعة سنوات قادمة . وحظ أحسن لمن لم يوفق، وفي الأخير كلنا زملكاوية.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله".

واختتم: "ستاد الزمالك بأرض السادس من أكتوبر، سيكون هناك تطور في العملية الإنشائية الفترة المقبلة بشكل كبير وسريع".

مرتضى منصور يفتح النار على أحمد سليمان

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

مرتضى منصور عن فاعليات انتخابات الزمالك

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".