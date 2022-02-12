نبيل الحلفاوي: "روح الفانلة الحمراء كثيرًا ما فاجأتنا بعبور الظروف المعاكسة"

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ينتظر الفنان نبيل الحلفاوي مباراة النادي الأهلي مع نادي الهلال السعودي اليوم بفارغ الصبر، حاله حال العديد من المصريين المحبين لكرة القدم، والمشجعين الداعمين للنادي الأهلي.

الفنان نبيل الحلفاوي مُشفق على الأهلي

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن ثقته في النادي الأهلي، ويقينه بأنه سيقدم أداءًا عظيمًا اليوم في المبارة أمام نادي الهلال السعودي، التي سوف تقع مساء اليوم، رغم إشفاقه على الأهلي بسبب غياب عناصر مهمة في الفريق، فكتب تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وقال" الأهلي يدخل المباراة مجردا من أهم أسلحته الدفاعية، أحسن حارس في أفريقيا(قبل الإصابة) وأحسن ظهير أيمن..علاوة على إيقاف صانع لعبه، واستنزاف خط وسطه في كأس الأمم.".

ووضح الحلفاوي أن هذا من مصلحة نادي الهلال السعودي، حيث يجعله الأقرب للفوز اليوم، وقال:"كل هذا يصب في صالح الهلال. مما يجعله منطقيا الأقرب لتهنئته بميداليته الأولى".

أمل نبيل الحلفاوي تجاه الأهلي

تابع نبيل الحلفاوي تغيريدته السابقة بأخرى تحمل أمرين يأمل فيهما ليستطيع النادي الأهلي الفوز اليوم أمام الهلال السعودي، وقال:"1) روح الفانلة الحمراء التي كثيرا ما فاجأتنا بعبور الظروف المعاكسة وتعويض النواقص وتثبيت مقولة الأهلي بمن حضر، 2) أن يكون علي لطفي على موعد من التألق إن شاء الله. إن تحققا.. يعود الأهلي بميداليته الثالثة".

وكتب الحلفاوي بكل روح رياضية أن في حالتي مكسب أو خسارة الناديي الأهلي، البرونزية ستكون ملك لنادي عربي وهذا يسعده، حيث قال:"وفي الحالتين البرونزية عربية".

نبيل الحلفاوي يدعوا متابعيه لعدم الانفعال

سبق دعى الفنان نبيل الحلفاوي متابعيه على تويتر لعد الإنصياع ورا الراغبين في إثارة البلبلة بين الشعبين المصري والسعودي، باستخدام النزعة الكروية المتعصبة عند البعض، حيث كتب على تويتر منذ أيام:" تحذير واجب.. الأهلي المصري vs الهلال السعودي.. فرصة ذهبية لمثيري الفتن والساعين إلى الوقيعة، نعرف مقدمًا أننا سنقرأ من هنا وهناك تجاوزات وتجريحات".

وأضاف بعدها باعًا لروح الإخاء، وقال:" تجاهلوهم ولا تتحمسوا بحسن نية لتردوا الصاع صاعين فهذا بالضبط هدفهم... شجعوا فريقكم بل ولا مانع من تراشقات الصحاب المحصنة بالمحبة والإخاء".