/679000/رئيس-الوزراء-يتابع-الموقف-التنفيذي-لمباني-البرلمان-وميدان-ساري-العلم-بالعاصمة-الإدارية

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التي بدأها صباح اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان ساري العلم.

دوت الخليج

وخلال الزيارة قام رئيس الوزراء ومرافقوه ، بتفقد أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسي النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة في أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

مشروع ساري العلم

وذلك قبل أن يتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع ساري العلم، الذي تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذي، حيث يتكون من مسرح دائري يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2حول الساري، ونافورة دائرية حول مبني الساري بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع ساري العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

تسليم الطبقة السادسة من الإحلال في الجزء المتاح من مبنى الساري

وأوضح مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال في الجزء المتاح من مبنى الساري، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى ساري العلم، والكوبري، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدني الخاص بقاعدة ساري العلم.

جولة تفقدية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ جولة تفقدية، صباح اليوم، لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة الهندسية، وسلاح الإشارة.