عاجل- 11 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الأحد نهارا، معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد - دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.





أما حالة الطقس ليلا، شديد البرودة على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. الظواهر الجوية: شبورة مائية كثيفة احيانا صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد - مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 11

وادى النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 11

دمنهور 20 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 11

السلوم 18 10

سيوة 19 06

بورسعيد 19 11

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 11

نخل 21 06

نويبع 22 13

طابا 20 14

كاترين 18 01

الطور 22 12

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 22 12

الفيوم 22 05

بنى سويف 20 07

المنيا 22 07

أسيوط 23 06

سوهاج 23 06

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 11

ادفو 26 10

أبوسمبل 25 11

الوادى الجديد 25 09

شلاتين 26 13

ابو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 22 14

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