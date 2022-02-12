برعاية الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد فعاليات مؤتمر «عقد المواطنة»

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، المؤتمر العام الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى العالمى".





وشهد المؤتمر الذى يترأسه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويستمر لمدة يومين، حضور عربى ودولى واسع حيث يناقش وزراء وعلماء ومفتون وقادة رأى من 41 دولة دور المواطنة فى تحقيق السلام العالمى والأمن المجتمعى.

ويتضمن المؤتمر محاور تطور مفهوم الدولة قديماً وحديثاً من منظور إنسانى، ومشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، والتسامح الدينى، ومكانة المرأة فى الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعى، والتزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمى.

كما يناقش المؤتمر، أهمية ترسيخ ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معاً على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء.