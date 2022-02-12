شكرى: مصر تولى العلاقات مع ألمانيا اهتماما كبيرا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع وزيرة خارجية ألمانيا فى ختام مباحثاتهما بقصر التحرير.

ورحب شكرى فى بداية المؤتمر بنظيرته الألمانية فى أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها مهام منصبها مؤخرا، مؤكدا الأهمية التى توليها مصر للعلاقات مع ألمانيا، لافتا إلى أن الوزيرة الألمانية شرفت باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لها فى وقت سابق اليوم حيث تم بحث التعاون بين البلدين فى مجالات عديدة.

وقال وزير الخارجية، إن المباحثات الثنائية ثم الموسعة، تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا والبناء على النجاح المحرز فى العديد من المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التى نواجهها فى إطار من التفاعلات الدولية ومسألة حقوق الإنسان.