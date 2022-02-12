وزارة التضامن تنظم زيارة تعريفية لأكاديمية الشرطة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لقضاء يوم فى أكاديمية الشرطة، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية ومسؤول تنفيذ المبادرة بالوزارة.





وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واستمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة التمكين والدمج المجتمعى لأبناء مصر من دور الرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز صورتهم الإيجابية لدى الرأى العام والمجتمع، وتنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لديهم تحرص الوزارة على تنفيذ زيارات تثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية.

وأكدت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، أن أبناء مصر فى دور الرعاية شاهدوا طلاب أكاديمية الشرطة خلال أدائهم التدريبات المختلفة منها تدريبات اللياقة والاقتحام والتسلق والباركور، ثم قاموا بالانتقال إلى ميدان الرماية ومشاهدة التدريبات المختلفة التى قام بها طلاب الشرطة، ثم الانتقال إلى ميدان الخيالة ومشاهدة عرض للعبة الكلة للضباط والتقاط الأهداف، ثم الانتقال لمشاهدة الكلاب فى أكثر من عرض مثل اكتشاف المتفجرات ولعبة شد الحبل.

وأضافت أن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وذلك لتعزيز التواصل المجتمعى وتثقيف الأبناء من دور الرعاية حول تاريخ بلدهم والتعريف بدور هذه المؤسسات فى النهضة التى شهدتها مصر من قبل والتى نستعيد عظمتها فى الوقت الحالى.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن قد نظمت من قبل زيارات لأبناء دور الرعاية لكل من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومتحف القوات الجوية، والأزهر الشريف.

حيث تحرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الزيارات للمؤسسات الوطنية والدينية بهدف تنمية روح الولاء والمواطنة والانتماء لدى الأبناء، وكذلك التعرف على الدور الوطنى والدينى المهم لتلك المؤسسات.