9 مستشفيات و35 وحدة صحية حتى الآن ضمن التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يعد من المشروعات القومية الضخمة التى تبنتها الدولة وفقًا لمبدأ الحق فى الصحة كحق مكفول لكل مواطن وذلك بالتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة ببورسعيد وما تشهده من إنجازات على أرض الواقع، سيجعلها نموذجا يحتذى به عند استكمال تطبيق المنظومة بباقى محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة تضم حتى الآن 9 مستشفيات و35 وحدة صحية، لافتًا إلى أهمية دراسة إدراج مستشفيات الحميات والصدر ومستشفى الأمراض النفسية ومركز الأسنان ومستشفى جامعة بورسعيد ضمن المنظومة، بما يتوافق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك لضمان حصول جميع المواطنين على أفضل مستوى من الخدمة الطبية ذات الجودة العالية.

وتابع الوزير الموقف التنفيذى للانتهاء من مستشفى جامعة بورسعيد، حيث بدأت الأعمال الإنشائية بالمستشفى فى عام 2016، ويضم المستشفى 540 سريرًا ويضم 16 غرفة عمليات و16 حضانة و32 غرفة عناية مركزة و24 غرفة عناية مركزة خاصة بالقلب، بالإضافة إلى غرف المناظير والمعامل والأشعة و52 ماكينة غسيل كلوى و12 سرير للطوارئ وأربع أسرة عناية مركزة خاصة بحالات الطوارئ، فضلًا عن 15 قاعة محاضرات، لافتًا إلى أن جار الانتهاء من التجهيزات الطبية تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وذكر الوزير أهمية العنصر البشرى القائم على منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة من خلال دعم الاستثمار فى القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدنى والمستشفيات الجامعية، بما يضمن حصول المرضى على حقهم والمساواة فى تقديم الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد من المتوقع أن تصبح مدينة جاذبة للرعاية الصحية لما شهدته من تطور فى المنظومة الصحية بالإضافة إلى موقعها الجغرافى الذى يساهم فى الاستشفاء.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الميكنة والربط الإلكترونى لجميع هيئات التأمين الصحى الثلاث لتيسير الإجراءات على المواطنين ومواجهة أى تحديات قد تعوق حصول المواطنين على أفضل خدمة طبية.

ووجه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد، مستعرضا المشروعات التى جرت ببورسعيد فى مجال تطبيق التأمين الصحى الشامل، و ٱثارها على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد، ودورها فى سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، و جودتها، وتحقيق مستوى كبير من الرضا لدى المواطن، لافتا إلى أن بورسعيد أصبحت مؤهلة من خلال إقامة المنشٱت التعليمية الطبية من كليات ومعاهد ومدارس التمريض التى تؤهل الكوادر الطبية على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الزيارة اليوم تأتى فى إطار المتابعة المستمرة والدورية لسير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل، والاطمئنان على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، لافتًا إلى أن منشآت هيئة الرعاية الصحية تقدم من 98 إلى 99% من الاحتياجات الطبية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف، أن إجمالى عدد المسجلين بالمنظومة فى محافظة بورسعيد تخطى ال 680 ألف مواطن، تم تقديم خدمات طبية لهم بواقع أكثر من 5 ملايين خدمة طبية منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، منها 3,9 مليون خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة، وأكثر من مليون خدمة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، إضافة إلى إجراء أكثر من 70 ألف عملية وجراحة، وذلك من خلال 44 منشآة صحية منها 9 مستشفيات و 35 مركز ووحدة طب أسرة.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، تلاها إطلاق المنظومة بمحافظات "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" فى 16 فبراير من العام الماضى، إضافة إلى محافظتى أسوان، السويس والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد السيد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.