النائب حسن عمار: الزيادة السكانية تمثل خطرًا كبيرًا على التنمية وتقلل من فرص استفادة الفرد بالنمو الاقتصادى

/678980/النائب-حسن-عمار-الزيادة-السكانية-تمثل-خطرا-كبيرا-على-التنمية-وتقلل-من-فرص-استفادة-الفرد-بالنمو-الاقتصادى

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية الزيادة السكانية من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجهها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة، فقد أصبح معدل الزيادة السنوية يصل إلى 2.5 مليون مواطن سنويًا، ذلك الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويقلل من فرص استفادة الفرد بالنمو الاقتصادى وتآكل عوائد التنمية التى حدثت فى المجتمع المصري، مما يجعل الزيادة السكانية كارثة كبيرة تهدد الدولة المصرية.

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وأضاف عمار، أن وكالة "بلومبرج" أصدرت تقريرًا حول كارثة الزيادة السكانية وارتفاع عدد سكان مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة، حيث تضاعف عدد المصريين 4 مرات تقريبًا منذ 1960، ومن المحتمل أن يتضاعف مرة أخرى بحلول 2050، مما يهدد جهود التنمية الطموح، واعتلاء مدينة القاهرة المدن الأفريقية من حيث عدد السكان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لمواجهة تلك القضية من خلال عدداً من الخطوات أبرزها مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف ضبط النمو السكاني.

حسن عمار: الزيادة السكانية تمثل خطرًا كبيرًا على التنمية

وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة استراتيجية عاجلة يتم الاتفاق على تطبيقها خلال السنوات المقبلة من خلال تقديم رؤية وعىواضحة يتم البدء فى تطبيقها فورًا للحد من الزيادة السكانية، وتوعية المواطنين حول أهمية تنظيم الأسرة بطريقة علمية سليمة.

حسن عمار: معدلات الزيادة السكانية قفزت بصورة مفزعة

ولفت عمار، إلى أن معدلات الزيادة السكانية قفزت بصورة مفزعة على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد الأمن القومي، ومستقبل الأجيال القادمة إذا ما تم السيطرة على النمو السكاني وإحكام معدلات الزيادة في المجتمع بما يتناسب مع حجم النمو الاقتصادي والثروات القومية.