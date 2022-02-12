نجل عمرو دياب يثير الجدل يظهوره على قهوة بلدي بملابس قديمة «فيديو»

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أثار الجدل في الساعاة الأخيرة، عبد الله عمرو دياب؛ بسبب صورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وهو بمظهر غريب غير معتاد.

دوت الخليج يرصد رد الفعل على الصورة الأخيرة لنجل عمرو دياب

عبد الله عمرو دياب بشكل غير معتاد

نشر نجل الفنان عمرو دياب "عبد الله"، صورتان له على إنستجرام وهو يجل في مكان قديم أشبه بالمقهى البلدي، ويرتدي ملابس باستايل يميل لأسلوب بدايات القرن الحالي، وبيده جريدة ورقية مصرية، وأمامه كوبًا من القهوة وطبق من اللب، ولم يعلق عليهما بشيء.

تعليقات المتابعين على صورة عبد الله عمرو دياب

ولكن متابعيه أنهالوا عليه بالتعليقات، فممنهم من قال له:"حلو اوي الاستايل دة عليك"، ومنهم من شبه السترة الجلد الذي يرتديها في الصور بسترة والده عمرو دياب في فيلم أيس كريم في جليم، وقال:"الجاكيت بتاع أيس كريم في جليم"،ومنهم من علق ممازحًا وكتب:"عبد الله دياب ساكن في الحرفيين".

نجل عمرو دياب في مصر

أعتاد عبد الله نجل عمرو دياب على نشر صوره من بلدان مختلفة حول العالم على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وهذه هي المرة الثانية التي ينشر له صورة في مصر خلال الأيام السابقة، حيث نشر يوم 25 يناير، صورة له من أحد المساجد الأثرية بالقاهرة، فهو يتواجد هذه الأيام في مصر تزامنًا مع حفلة والده التي أحياها بالأمس بمركز المنارة في القاهرة الجديدة.

حفل عمرو دياب في مركز المنارة

قدم الفنان عمرو دياب حفلة غناءية بالأمس 11 فبراير، في مركز المنارة في القاهرة الجديدة، حيث قدم مجموعة مختارة من أغانيه المفضلة لجمهوره، حضرها أكثرمن 30 ألف شخص منجمهور عمرو دياب الذي يحب حضور حفلاته وسماع أغانيه مباشرة، مع أتجاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

وطل عمرو دياب على جمهورة بمظهر رياضي عصري، تميز باللون الأسود، مع شريطأبيض رفيع على الأطراف، وبدى الهضبة في قمة الإرتياح والسعادة لملاقاة جمهوره المصري.

ألبوم يجمع عمرو دياب ونجله عبد الله

عمل الفنان عمرو دياب وعبد الله ابنه في الفترة الماضية على تحضير أغاني ألبوم جديد، سيجمعهما سويًا، باسم عيّشني، كمان أن عمرو دياب كان قد طرح آخر أغانيه من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ شهر تقريبًا، والتي تحمل اسم خلى الحجر ينطق.