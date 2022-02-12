/678976/رئيس-الوزراء-تكليفات-رئاسية-بتنفيذ-الأعمال-الإنشائية-بالعاصمة-الادارية-وفق-الجداول-الزمنية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة الهندسية، وسلاح الإشارة.

دوت الخليج

رئيس الوزراء استهل جولته، بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسئولين المرافقين، وأشار خلاله إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها؛ سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة، أو التوقيتات الزمنية، وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة، وبأعلى مستوى من الجودة.

متابعة سير الأعمال بالعاصمة الإدارية

و قال الدكتور مصطفى مدبولي : تأتي الجولة اليوم لعدد من المشروعات في مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة لتفقد معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الدورية التى نعقدها لمتابعة سير الأعمال بالعاصمة الإدارية، كما أتابع مع وزير النقل المشروعات الخاصة بمنظومة النقل الجماعي، بما فيها متابعة التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف، مؤكدا أن ما تحقق في هذه المنظومة وفى باقى مشروعات العاصمة جهد كبير جداً.

حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال

كما وجه رئيس الوزراء، بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال، مع مراعاة التنسيق العام؛ لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة. كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم الإسراع من أعمال اللاندسكيب، والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة على جانبي الطرق الرئيسية والطريق الأوسطي الإقليمي وغيرها من المحاور.

من جانبه قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضا شرح من خلاله آخر تطورات الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في الحي الدبلوماسي، وما يتضمنه من منطقة السفارات، ومنطقة الفيلات، ومنطقة العمارات، والمدرسة الدولية، مشيرا إلى بدء تنفيذ التشطيبات لعدد من العمارات.

كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لمنطقة المال والأعمال، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للبوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية، وأكد اللواء إيهاب الفار أنه تم بالفعل البدء في أعمال اللاندسكيب، والزراعات، وهناك خطة لزراعة أشجار حول المناطق الرئيسية ومختلف المناطق الأخرى لتعمل كمصدات للرياح.

وعقب الاجتماع، استهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة التفقدية من الحي الحكومي، مؤكدا ضرورة التواجد الفعلي لمسئولي الوزارات في مقار الوزارات المختلفة؛ لمتابعة سير العمل والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية، والاطمئنان على جاهزيتها للانتقال الفعلي للعمل من الحي الحكومي وفق جدول المرحلة الانتقالية.

واطلع رئيس الوزراء على سير الأعمال بالمقار الحكومية بالحي الحكومي، حيث استمع لشرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول أعمال البنية الأساسية والإنشاءات في المباني الحكومية التي تضم 34 مبنى وزاريا، بالإضافة إلى مباني: رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، إلى جانب المباني الخدمية فى نطاق الحى الحكومي، مشيرا إلى أنه جار إنهاء أعمال التشطيبات النهائية والأعمال الكهروميكانيكية بهذه المباني، كما تُجرى حاليا أعمال التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى التحكم والسيطرة CCC، بالإضافة إلى أعمال مبنى الإدارة والتشغيل COC.

الموقف التنفيذي لشبكات المياه والري

كما تعرف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لشبكات المياه، والري، والصرف الصحي، وشبكات صرف الأمطار، وشبكات وأعمال الكهرباء؛ حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء من شبكات المياه واختبارها، كما تم تم الانتهاء من تمديد شبكة الكهرباء الخاصة بأنظمة التحكم الذكية في محابس المياه والري "RTU"، كما تم الانتهاء من تركيب الغرف وطرح أعمال توريد وتنفيذ مهمات المنظومة الذكية، كما أنه جار حاليا الانتهاء من أعمال تنفيذ مدادات الحريق، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانتهاء من تغذية شبكات الري والصرف الصحي، والربط على المباني الحكومية. وفيما يتعلق بشبكات صرف الأمطار، فأشار الوزير إلى أنه تم إنهاء أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية، كما تم إجراء الاختبارات لها بنسب كبيرة.

منظومة الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية

كما اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لكل من منظومة الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية، ومنظومة الـمحمول داخل المباني الحكومية (DAS) وعلى الصواري أعلى المباني، بما تضمه من تنفيذ الأبراج التشاركية، فضلا عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص منظومة الصوتيات والمرئيات، كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على موقف تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي، وشبكة الطرق وتنسيق الموقع العام.

وفيما يخص أعمال شبكة الطرق، نوه وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من وضع طبقة أساس، كما تم الانتهاء بنسبة 88.5% من أعمال البازلت؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية نحو 240 ألف م2، وتم توريد 215 ألف م2، تم تركيب 212 ألف م2 منها. كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه أعمال ميادين الحي الحكومي، بالإضافة إلى ساحة الشعب.