/678971/تعيين-752-شابا-منهم-19-قادرون-باختلاف-بأسيوط

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 752 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 19 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل”، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2179 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 1371 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

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وقال حازم حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا بواقع 915 ألفا و700 جنيه لـ 1582 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 7 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

وفتشت المديرية دوريا وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 147 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 77 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1283 منشأة يعمل بها 2424 عاملا، وأسفر عن تحرير 107 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوى، وعقد 5 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمالة النساء.

و استلمت المديرية 7 شكاوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 50 طفلا، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة.

بينما في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 147 منشأة يعمل بها 6937 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

توفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث

وكان قد شهد الحصاد الأسبوع، لوزارة القوى العاملة، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 4 من إلى 10 فبراير الجاري- والتي جاء من بينها وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يسلمون 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ، وتوفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" برواتب مجزية في 18 محافظة ، وتعيين 3675 شاباً في 5 محافظات، واسترداد 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية ،وتحصيل 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ 5 عمال مصريين في بيروت.

وتفقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار ،عن مراحل إنشائه ، حيث يحتوي علي حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.