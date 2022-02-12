محافظ بورسعيد يستقبل وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة لمتابعة مستجدات...

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة ٱخر المستجدات في منظومة التأمين الصحي الشامل و تفقد عدد من المنشٱت الطبية بالمحافظة لمتابعة سير العمل.

.

ورحب محافظ بورسعيد بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، موجها الشكر للسيد الوزير لدعمه المتواصل للمنظومة الصحية ببورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يذكر أن زيارة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة تتضمن عقد اجتماع موسع لعرض الموقف الحالي لعدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصحي ببورسعيد، يعقبها جولة موسعة على عدد من المنشٱت الطبية لمتابعة سير العمل و أعمال التطوير الجارية بعدد من المستشفيات.