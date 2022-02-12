القومي للمرأة ينظم فعاليات برنامج تدريبي لتصنيع منتجات خزر النول

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لتصنيع منتجات بخرز النول و ذلك في إطار مشروع التمكين الإقتصادي للمرأة المصرية والوافدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين UN women ، ويهدف البرنامج إلى دمج الحرفة بمجتمع مختلف ومن أجل تأصيل الثراث المصري بانتشارة علي نطاق أوسع ، و استهدف البرنامج التدريبي السيدات الوافدات من دول ( اليمن ، السودان ، إريتريا ، سوريا ) ، و يستمر خلال الفترة من ٥ فبراير وحتى ١٧ فبراير ٢٠٢٢ .

ويتضمن البرنامج التدريبي التعريف بالأدوات المستخدمه في التصنيع وأنواع الخرز و أماكن الشراء و أساسيات الحرفة.