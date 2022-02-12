عاجل- التعليم العالى تعلن عن وظائف خالية.. الشروط ورابط التقديم

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافى مدير مكتب" طبقًا لما تضمنه القرار الوزارى رقم 5832 بتاريخ 10-12-2020 وتعديلاته بشأن تحديد شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج "التمثيل الثقافى فى الخارج".





ويشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافى مدير مكتب المكاتب الثقافية المصرية بالخارج فى الدول التالية "موسكو/روسيا الاتحادية - بكين/الصين - الرياض/المملكة العربية السعودية - لندن/المملكة المتحدة - باريس/فرنسا - فيينا/ النمسا - مونتريال/ كندا - برلين/ألمانيا - مدريد/إسبانيا". بينما يشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافى المكاتب الثقافية المصرية بالخارج فى الدول التالية "الكويت/الكويت - مونتريال/كندا – واشنطن/الولايات المتحدة الأمريكية". للاطلاع على الشروط وآلية التقدم والمستندات والنماذج المطلوبة، يرجى زيارة الرابط: https://bit.ly/eceb-2022-call للتقدم إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية لقطاع البعثات والشئون الثقافية من خلال الرابط: https://bit.ly/eceb-2022

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