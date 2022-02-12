أول مركز حكومى متخصص فى مجال طب الأسنان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكد، أهمية المركز لخدمة سكان محافظة القاهرة، موجهًا بوضع خطة لتعميم هذا النموذج التخصصى من المنشآت الطبية فى مجال طب الأسنان بمختلف محافظات الجمهورية. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام المركز المختلفة والعيادات والمعامل الملحقة به، للوقوف على التجهيزات النهائية، حيث يتكون المركز من 5 أدوار على مساحة 740 متر، وبطاقة 25 وحدة أسنان، ويعمل بنظام الربط المميكن بين جميع أقسام المركز.

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