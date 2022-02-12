وتقرر أن يبدأ التقديم الإلكترونى للإعلان على المنصة الإلكترونية للبعثات اعتباراً من اليوم السبت الموافق 12/2/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 11/4/2022 الساعة 23:59.
ويشمل الإعلان بعثات خارجية للدكتوراه، بعثات إشراف مشترك، بعثات للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه، بعثات لجمع مادة علمية والحصول على درجة الماجستير.
للاطلاع على كافة الشروط وآلية التقديم والمستندات والنماذج المطلوبة، يرجى زيارة الرابط من هنا
للتقديم إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للبعثات من خلال الرابط من هنا
وسوف تقوم الإدارة المركزية للبعثات بعقد مجموعة من ورش العمل لتوضيح شروط الإعلان وآليات التقديم والإجابة على استفسارات المتقدمين خلال شهرى فبراير ومارس، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل على الموقع الإلكترونى للبعثات من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم اليوم.. اعتماد الإعلان الموحد لخطة بعثات النظام التنافسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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